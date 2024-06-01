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В военных кругах Китая осудили действия США в АТР

Генерал Цзин Цзяньфэн: Индо-Тихоокеанская стратегия США не имеет будущего

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Global Look Press

Индо-Тихоокеанская стратегия США служит лишь эгоистическим геополитическим интересам Соединенных Штатов и не имеет будущего, заявил в субботу заместитель начальника объединенного штаба Центрального военного совета КНР генерал-лейтенант Цзин Цзяньфэн.

Выступая на полях сингапурского форума по безопасности «Диалог Шангри-Ла», Цзин Цзяньфэн отметил, что Индо-Тихоокеанская стратегия США изобилует красочной риторикой и лозунгами о содействии региональному сотрудничеству, но на самом деле следует менталитету холодной войны и «игры с нулевой суммой».

«Настоящая цель (стратегии - ред.) состоит в том, чтобы одну за другой интегрировать «малые группы» в большой круг азиатско-тихоокеанской версии НАТО для сохранения гегемонии во главе с США», - заявил Цзин Цзяньфэн, слова которого приводит Центральное телевидение Китая.

Генерал-лейтенант пояснил, что Индо-Тихоокеанская стратегия Соединенных Штатов противоречит общему стремлению стран региона к миру, развитию и сотрудничеству, по его мнению, она «служит лишь эгоистическим геополитическим интересам США и не имеет будущего».

«Эта стратегия, по сути, является стратегией создания разногласий, военной конфронтации и дестабилизации, она полностью противоречит тенденциям истории», - подчеркнул он.

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