Бывший разведчик США рассказал о будущем Украины в НАТО

Бывший офицер разведки морской пехоты США Скотт Риттер заявил, что саммит НАТО в Вильнюсе стал подтверждением того, что Украина никогда не станет членом Североатлантического альянса. Об этом сообщает ТАСС.

Он считает, что президент Украины «разозлен тем, что ему не предоставили членство в НАТО». Риттер подчеркнул, что альянс обсуждает возможное членство в организации Украины, но не приглашает ее за стол переговоров.

Риттер утверждает, что президента Украины Владимира Зеленского «убедили в том, что он находится в центре Вселенной, но это не так, а также в том, что Украина является важным государством для НАТО и Запада, что тоже не так».

По его мнению, альянс использует Киев, предоставляет ему свои технологии для противостояния с РФ, при этом не желая вступать в прямую конфронтацию из-за угрозы больших потерь.

До этого руководитель пресс-службы Госдепартамента США Мэттью Миллер отказался прогнозировать сроки вступления Украины в НАТО и условия завершения конфликта.

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации по защите Донбасса в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.

Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников.

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Ранее канцлер Германии Олаф Шольц назвал причину, по которой Украина не сможет вступить в НАТО.