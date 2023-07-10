Госдеп: вопрос вступления Турции в ЕС не помешает вступлению Швеции в НАТО

Руководитель пресс-службы Госдепартамента США Мэттью Миллер в ходе брифинга заявил, что Соединенные Штаты выступают за то, чтобы вопрос вступления Турции в Евросоюз не мешал вступлению Швеции в НАТО. Об этом сообщает ТАСС.

»США на протяжении нескольких лет поддерживали и поддерживают Турцию в стремлении присоединиться к ЕС... Тем не менее мы считаем, что это не должно становиться препятствием присоединению Швеции к НАТО», — сказал Миллер.

Ранее политолог Александр Асафов объяснил, что заявление президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана о том, что Анкара поддержит вступление Швеции в НАТО, если Евросоюз предпримет усилия для того, чтобы сделать Турцию своим полноправным членом, — это одно из завышенных требований, которые страна использует в любой сделке.

10 июля Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Анкара выдвинет новые условия в ходе саммита НАТО в Вильнюсе, который пройдет 11 и 12 июля. Окончательное решение о ратификации заявки Швеции будет зависеть от голосования в турецком парламенте.

Ранее в НАТО заявили о планах по Украине.