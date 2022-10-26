CNN: директор ЦРУ Бернс в октябре посетил Украину и встретился с Зеленским

Телеканал CNN со ссылкой на источники утверждает, что директор Центрального разведывательного управления (ЦРУ) США Уильям Бернс в октябре посетил Украину для встречи с украинским президентом Владимиром Зеленским. Об этом сообщает ТАСС.

«Будучи там, он подтвердил приверженность США предоставлению поддержки Украине <…> в том числе продолжению обмена разведданными», — заявил представитель администрации президента США.

Ранее президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер приехал на Украину. Это его первый визит с начала российской спецоперации. Отмечается, что глава государства прибыл в Киев поездом.

Штайнмайер собирался посетить Киев еще весной, но украинское правительство отменило приглашение. Немецкий президент, по данным журнала Der Spiegel, потребовал от Зеленского принести извинения за срыв встречи. Штайнмайер посчитал отмену визита за «историческое оскорбление».

24 февраля президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации по защите Донбасса в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.

Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников.

«Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию.