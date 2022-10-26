Военная операция РФ на Украине. День 245-й

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Министр обороны Украины Алексей Резников считает, что Киев получит танки и истребители западного производства после принятия в будущем соответствующего решения в Вашингтоне. По его словам, его страна стала тестовым полигоном в боевых условиях для западного оружия.

В июне Резников пригласил западные страны использовать Украину как полигон для испытания новых видов вооружений.