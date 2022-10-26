Политика

Военная операция РФ на Украине. День 245-й

Онлайн-трансляция военной спецоперации РФ на Украине — 245-й день

close
100%
Военнослужащий ВС РФ со 125-мм снарядом в руках у танка Т-80 во время учений граждан, призванных в рамках частичной мобилизации

Военнослужащий ВС РФ со 125-мм снарядом в руках у танка Т-80 во время учений граждан, призванных в рамках частичной мобилизации

Станислав Красильников/ТАСС
США передали Киеву первые два зенитных комплекса NASAMS. Новый премьер Британии Риши Сунак пообещал Зеленскому поддерживать украинские власти. В ЛНР сообщили, что ВСУ обстреляли Сватово и Рубежное из ракетных систем залпового огня HIMARS, разрушили жилой дом. По Донецку ВСУ ночью выпустили десять крупнокалиберных артиллерийских снарядов. «Газета.Ru» ведет хронику текущих событий.
Трансляция
Автообновление
Вверху самая ранняя запись С начала
Вверху самая последняя запись С конца
9:00

Воздушная тревога звучит в Киеве, Харьковской, Полтавской, Днепропетровской, Сумской, Николаевской и Одесской областях, а также занятой украинскими войсками части Запорожской области — ТАСС

8:49

8:32

Воздушная тревога объявлена во всех областях юга и востока Украины, сообщила областная военная администрация. По ряду данных украинских СМИ, в небе над Ростовской областью появилась стратегическая авиация ВКС РФ.

8:31

В ДНР за сутки от обстрелов со стороны ВСУ один человек погиб, 14 ранены — ТАСС

8:30

⚡️В представительстве Луганской Народной Республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, сообщили, что подразделения ВСУ за прошедшие сутки дважды обстреляли населенные пункты Сватово и Рубежное — выпущено две ракеты из американской РСЗО HIMARS.

8:15

Министр обороны Украины Алексей Резников считает, что Киев получит танки и истребители западного производства после принятия в будущем соответствующего решения в Вашингтоне. По его словам, его страна стала тестовым полигоном в боевых условиях для западного оружия.

В июне Резников пригласил западные страны использовать Украину как полигон для испытания новых видов вооружений.

close
100%
РИА «Новости»
8:13

❗️США передали два первых зенитных ракетных комплекса (ЗРК) NASAMS Украине, сообщил Грег Хейес, CEO компании Raytheon Technologies.

«Мы только что поставили два комплекса NASAMS. Мы передали пару комплексов правительству пару недель назад. Уже сегодня идет их развертывание на Украине», — заявил Хейес в эфире телеканала CNBC.

close
100%

Зенитно-ракетные комплексы NASAMS

Wikimedia Commons
8:04

Премьер-министр Британии Риши Сунак поговорил с президентом Украины Владимиром Зеленским, чтобы подчеркнуть «непоколебимую поддержку Великобритании Украине».

close
100%

Риши Сунак держит в руках противотанковый комплекс NLAW во время посещения оружейной компании в Белфасте, Северная Ирландия, 2022 года

Paul Faith/Getty Images
8:03

ВСУ выпустили пять боеприпасов калибра 152 мм по Киевскому и Куйбышевскому районам Донецка, еще три снаряда калибра 155 мм НАТО — по Петровскому району.

8:00

Доброе утро, уважаемые читатели. Мы продолжаем наблюдать за ходом военной операции ВС РФ на Украине — в новых российских регионах.

Появились новые записи
показать
Поделиться:
Скопировать ссылку
Картина дня
«Свобода слова не дала еды»
Нищета и диктатура. Как живет Тунис после Арабской весны
«Китайский Lexus» и седан от Chery. Какие новинки привезут в Россию
Какие автомобили из Китая планируется вывести на российский рынок
«Умным быть недостаточно». От чего зависит успех в жизни
Академик РАО Веракса объяснил, почему самодисциплина важнее интеллекта
Володин: Украина потеряла способность существовать как государство, став колонией США
Власти Запорожья сообщили о перегруппировке ВСУ на этом направлении
Россиян предупредили об аномальной зиме
Politico: Макрон может унизить Шольца отказом проведения совместной пресс-конференции
Новости и материалы
«Ъ»: российский бренд смартфонов Inoi стал эстонским
Первый гол Кучерова в сезоне не спас «Тампу» от четвертого поражения
Гуф заявил, что ему «захотелось развидеть» интимное фото Айзы в соцсетях
Автоэксперт Моржаретто рассказал, когда на автомобиль ставить зимние шины
В Южно-Сахалинске нашли тело женщины с множественными травмами
Корейский владелец «Доширака» купил российского производителя Gallina Blanca
ВСУ создали комплекс «Град» на основе пикапа Mitsubishi L200
Раскрыты характеристики новых iPhone 15
Экс-чемпион UFC Кормье заявил, что Петр Ян может покинуть лигу
Обвиняемый в заказном убийстве криминальный авторитет задержан в Новосибирске
Сигналы воздушной тревоги прозвучали в в ряде украинских областей
Блогер Хасбик запретил использовать стикеры с его лицом
Исследование: 90% россиян встречали людей в таких же вещах, как у них
Зарубежные банки вдвое ускорили сокращение числа представительств на российском рынке в октябре
В The Hockey Writers уже считают Овечкина лучшим снайпером всех времен
Украинский министр обороны назвал свою страну полигоном для испытаний вооружений
SHAMAN признался, что дважды чуть не умер в детстве
Министерство нефти и энергетики Норвегии: Осло выступает против потолка цен на газ
Все новости
Юрий Мурадян
Долой самозванца!
О том, как не обесценивать свои успехи
«Родился в СССР, применяется по всему миру, а у нас забыт»: педагог — о наборе ТРИЗ-методик
Педагог Киселев: когда правша начинает работать левой рукой, он активизирует зоны мозга
«Войны заканчиваются дипломатией». Демократы отозвали письмо-призыв к переговорам с РФ
Конгрессмены отозвали письмо Байдену с призывом начать переговоры с Россией по Украине
«Новые вызовы». Путин провел первое заседание координационного совета по ВС России
Путин призвал координационный совет к более высоким темпам работы
Встреча в бомбоубежище и букет ирисов. Президент Германии приехал на Украину
Президент ФРГ Штайнмайер провел полтора часа в бомбоубежище под Черниговом
Вместо Volkswagen и Nissan. Что предложат России новые автокомпании
Автоэксперты: новые автокомпании на российском рынке не заменят ушедшие бренды
Раз в 18 лет. Как выглядело частное затмение Солнца в разных странах
Патриотка Индии, мать Кришны: что известно о супруге Риши Сунака
Кто такая Акшата Мурти — жена нового премьер-министра Великобритании
Следующее «поле битвы»: почему Россия и США не могут поделить Арктику
EurAsian Times: Москва и Вашингтон наращивают присутствие в Арктике
Лучше звоните Путину и Байдену. Папе Римскому предложили организовать саммит по Украине
Макрон попросил папу Римского позвонить Путину и Байдену с предложениями по Украине
«Массовые потери среди населения». Россия предупредила ООН о планах Украины
Небензя заявил, что применение Киевом «грязной бомбы» станет «актом ядерного терроризма»
Неочевидные привычки, которые сильно снижают иммунитет
Врач Терещенко: любители сладкого могут чаще болеть и медленнее выздоравливать
«Война с сатанизмом». Кадыров призвал кавказцев принять участие в СВО
Кадыров назвал «слабой» реакцию на украинские обстрелы новых регионов России
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация

© АО «Газета.Ру» (1999-2022) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть