Путин: спорные вопросы по восстановлению имущества после ЧС должны решаться в пользу людей

Президент России Владимир Путин заявил, что все спорные вопросы по восстановлению имущества после ЧС должны решаться в пользу людей. Об этом сообщает ТАСС.

«Прошу исходить всегда из одного: все спорные вопросы должны решаться в пользу и в интересах людей», — сказал Путин.

Он отметил, что происходят и другие ситуации, «вплоть до криминальных, тогда и судебное разбирательство востребовано».

Путин также попросил всех коллег, которые присутствовали на совещании о ситуации с пожарами и паводками в российских регионах и тех, кого на нем нет, чтобы они во время принятия решения по спорным вопросам придерживались интересов людей.

Ранее Путин заявил, что власти страны научились в оперативном режиме реагировать на природные чрезвычайные ситуации. По словам главы государства, при этом сбои все равно могут произойти.

Путин добавил, самое главное сейчас, что было сделано для поддержки соотечественников, пострадавших в результате природных катаклизмов. Он подчеркнул, что в каждом регионе страны свои условия, особенности которых необходимо учитывать.