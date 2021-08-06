Путин поручил обеспечить 100% доступность дошкольного образования детям до 3 лет

Президент России Владимир Путин поручил обеспечить 100% доступность дошкольного образования для детей до 3 лет. Об этом сообщается на сайте Кремля.

«С учетом ранее данных поручений обеспечить завершение до конца 2023 года мероприятий, направленных на обеспечение 100 процентов доступности дошкольного образования для детей в возрасте до 3 лет», — написано в перечне поручений по итогам заседания Совета при президенте по стратегическому развитию и нацпроектам.

Первый доклад по выполнению данного поручения должен быть представлен до 15 декабря 2021 года. Далее – один раз в полгода.

Кроме того, правительству и региональным властям поручено реализовать меры, направленные «на предупреждение формирования третьих смен в образовательных организациях, предусмотрев полный отказ от них в 2023-2024 учебном году».

Ранее Путин поручил правительству организовать мониторинг и при необходимости дополнительно поддержать россиян с низкими доходами.

Так, кабмину поручено при возможности ввести дополнительные меры социальной поддержки в целях недопущения снижения в реальном выражении доходов низкодоходных групп граждан и обеспечения их роста.