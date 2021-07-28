Экс-глава МИД Латвии описал политику республики в отношении России

Бывший министр иностранных дел Латвии Янис Юрканс заявил, что политика Риги в отношении России представляет собой «демонстрацию голого зада с обзываниями». Об этом сообщает РИА «Новости».

Дипломат считает, что с момента независимости Латвии (Латвия вышла из состава СССР в 1991 году — прим.) внешняя политика республики лишь ухудшалась.

«В те годы, когда [экс-президент России Борис] Ельцин приезжал в Таллин после кровавых событий в Вильнюсе и призвал русских солдат не стрелять в балтийцев — это одна история. У нас был тогда с Россией медовый месяц. Потом Латвия приняла закон о гражданстве, который разделил жителей страны на граждан и неграждан, это охладило ситуацию», — выразил мнение Юрканс.

По его словам, латвийско-российские отношения улучшались в моменты «потеплений».

»[Президент России Владимир] Путин помог [тогдашнему президенту США Джорджу] Бушу после терактов 11 сентября (теракт в Нью-Йорке 11 сентября 2001 года — прим.). Но Запад Россию все равно не принял, НАТО стало расширяться, хотя после объединения Германии [экс-президенту СССР Михаилу] Горбачеву обещали, что этого не будет. Потом в 2007 в Мюнхене Путин произносит свою речь и дает понять, что мы не будем жить в однополярном государстве — вот тогда и начались проблемы», — сказал Юрканс.

Он подчеркнул, что Рига формирует свою внешнюю политику, исходя из всех этих факторов.

Ранее сообщалось, что мэру Риги запретили въезд в Россию из-за снятия российского флага на ЧМ по хоккею.