Захарова назвала сроки возвращения российского посла в Вашингтон

Официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что посол России в США будет на своем рабочем месте уже на следующей неделе. Об этом она сообщила на брифинге.

«Исходим из того, что следующую рабочую неделю он проведет уже непосредственно в Вашингтоне», — сказала она.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что конкретные сроки возвращения послов РФ и США в Москву и Вашингтон являются техническим вопросом. Он сообщил, что договорился с Байденом о возвращении послов двух государств на места своей службы — в Москву и Вашингтон.

Российский посол в США Анатолий Антонов покинул Вашингтон в марте для консультаций в Москве, причиной отзыва главы дипмиссии стали высказывания американского президента Джо Байдена в отношении главы России Владимира Путина.

После этого глава МИД России Сергей Лавров сообщил, что Москва рекомендовала послу США в России Джону Салливану отправиться в Вашингтон для проведения «подробных, серьезных консультаций». 20 апреля американский Госдеп заявил о решении Салливана покинуть Москву.