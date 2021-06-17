Путин объяснил ошибки в заявлениях пресс-секретаря Байдена Псаки

Президент России Владимир Путин объяснил, посему пресс-секретарь президента США Джо Байдена Джен Псаки делает ошибки в заявлениях. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Это не от того, что у нее образование не позволяет или память плоха. Просто, когда люди считают, что какие-то вещи второстепенны, они не очень фокусируют на этом свое внимание», — сказал он.

По словам Путина, американцы считают, что нет ничего важнее кроме них самих, у них такой «стиль».

Ранее сообщалось, что Псаки дважды ошиблась в титуле Елизаветы II, перепутала летнюю Олимпиаду в Токио и зимние Игры в Пекине, а также назвала Йенса Столтенберга генсеком ООН, хотя он генсек НАТО, а госсекретаря США Энтони Блинкена — президентом.