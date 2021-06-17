Захарова: посол в США Антонов может вернуться в Вашингтон на следующей неделе

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что посол в США Анатолий Антонов может вернуться к работе в Вашингтоне уже на следующей неделе. Об этом пишут «Известия».

Захарова сообщила об этом во время брифинга.

«Мы исходим из того, что следующую рабочую неделю он проведет уже непосредственно в Вашингтоне», — сказала она.

16 июня президент России Владимир Путин заявил, что договорился во время саммита с американским лидером Джо Байденом о взаимном возвращении послов государств в дипмиссии — в Москву и Вашингтон.

Российский посол в США Анатолий Антонов покинул Вашингтон в марте для консультаций в Москве, причиной отзыва главы дипмиссии стали высказывания американского президента Джо Байдена в отношении главы России Владимира Путина.

После этого глава МИД России Сергей Лавров сообщил, что Москва рекомендовала послу США в России Джону Салливану отправиться в Вашингтон для проведения «подробных, серьезных консультаций». 20 апреля американский Госдеп заявил о решении Салливана покинуть Москву.