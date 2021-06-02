Байден прокомментировал возможность принятия мер против РФ на фоне обвинений в кибератаках

Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
Президент США Джо Байден Президент США Джо Байден
Президент США Джо Байден
Reuters

Президент США Джо Байден заявил, что «внимательно изучает» возможность принятия ответных мер в отношении России в связи с обвинениями в недавних кибератаках. Трансляция его выступления велась на сайте Белого дома.

Вопрос о возможных ответных мерах прозвучал во время одного из публичных мероприятий американского президента, которое состоялось в среду, 2 июня.

«Я внимательно изучаю этот вопрос», — лаконично сказал глава государства.

Речь идет о приписываемой России причастности к совершению кибератак на американские объекты. Последней из них, в частности, стала атака на крупнейшего в мире производителя мяса JBS.

Байден также отверг предположение, что российский президент Владимир Путин таким образом «испытывает его на прочность».

«Нет», — ответил Байден на соответствующий вопрос.

Ранее президент США Джо Байден сообщил о том, что он рассчитывает обсудить на встрече в Женеве с российским коллегой Владимиром Путиным тему кибербезопасности в свете хакерской атаки на мясоперерабатывающую компанию JBS.