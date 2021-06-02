Байден прокомментировал возможность принятия мер против РФ на фоне обвинений в кибератаках

Президент США Джо Байден заявил, что «внимательно изучает» возможность принятия ответных мер в отношении России в связи с обвинениями в недавних кибератаках. Трансляция его выступления велась на сайте Белого дома.

Вопрос о возможных ответных мерах прозвучал во время одного из публичных мероприятий американского президента, которое состоялось в среду, 2 июня.

«Я внимательно изучаю этот вопрос», — лаконично сказал глава государства.

Речь идет о приписываемой России причастности к совершению кибератак на американские объекты. Последней из них, в частности, стала атака на крупнейшего в мире производителя мяса JBS.

Байден также отверг предположение, что российский президент Владимир Путин таким образом «испытывает его на прочность».

«Нет», — ответил Байден на соответствующий вопрос.

Ранее президент США Джо Байден сообщил о том, что он рассчитывает обсудить на встрече в Женеве с российским коллегой Владимиром Путиным тему кибербезопасности в свете хакерской атаки на мясоперерабатывающую компанию JBS.