Россия видит существенный прогресс по возвращению США к иранской ядерной сделке, сообщает ТАСС.

Отмечается, что, по мнению МИД РФ, США демонстрируют решительный настрой содействовать скорейшему достижению итоговых договоренностей.

В министерстве отметили, что комиссия соберется еще раз на неделе с 24 мая, а работа на экспертном уровне продолжится без перерыва.

Ранее постоянный представитель РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов, который возглавляет российскую делегацию на переговорах по выполнению Совместного всеобъемлющего плана действий (ядерной сделки) заявил, что российская и американская делегации обсудили прогресс по СВДП.

«Российская и американская делегации на венских переговорах по СВПД снова встретились для обмена мнениями по сделанному прогрессу, а также предстоящему пути. Как всегда, дискуссия была деловой и полезной», — написал Ульянов в своем Twitter.