Макрон выступил за проведение диалога с Россией

Президент Франции Эммануэль Макрон в ходе Мюнхенской конференции по безопасности выступил за формирование диалога с Россией. Об этом сообщает ТАСС.

Мероприятие проходило в формате видеоконференции.

«Этот диалог должен быть требовательным, но является необходимым условием для мира в Европе», — подчеркнул Макрон.

Французский политик также поддержал идею построения новой международной архитектуры безопасности и доверия.

Макрон также обратился в НАТО с призывом прояснить концепцию политики альянса.

Кроме того, глава государства призвал расширить ответственность европейских стран за собственную безопасность.

В ходе выступления канцлер Германии Ангела Меркель призвала Европу и США выработать общую стратегию в отношении России.