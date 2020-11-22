Турция считает вступление в ЕС своей стратегической целью

Пресс-секретарь президента Турции Ибрагим Калын заявил, что стратегической целью Анкары является вступление в Европейский союз, передает телеканал NTV.

«Плотные отношения между Турцией и ЕС имеют большое стратегическое значение, это привносит динамику в расширение сотрудничества и укрепление отношений», — заявил Калын.

Он призвал лидеров стран ЕС отказаться от идеологических и политических убеждений и посмотреть на отношения Анкарой со «стратегической точки зрения».

Пресс-секретарь отметил, что региональные проблемы, в том числе ситуация на Кипре и в Нагорном Карабахе, будут рано или поздно преодолены путем диалога и сотрудничества.

Турция является кандидатом на вступление в ЕС с 1999 года, однако отношения между Анкарой и Брюсселем в настоящее время претерпевают кризис на фоне региональных конфликтов и обвинений в нарушении прав человека.

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