Эксперты поддержали инициативу Мишустина о сокращении штата госслужащих

Оптимизация штата государственных служащих, которую предлагает осуществить премьер-министр Михаил Мишустин, является логичным и разумным шагом в сложившейся ситуации, полагают эксперты, опрошенные «Газетой.Ru».

Напомним, что глава правительства предложил с 1 января по 1 апреля 2021 года снизить количество сотрудников центральных аппаратов федеральных органов власти на 5%, территориальных органов — на 10%. Мишустин подчеркнул, что откладывать реформу системы управления страной больше нельзя.

«Первый аспект состоит в том, что прогнозы относительно премьера Мишустина сбываются – еще в момент назначения эксперты характеризовали его как опытного руководителя-управленца, нацеленного на эффективные решения и имеющего опыт таких решений. Это и происходит. Второй момент – понятно, что в условиях сложной экономики это решение не только управленческое, но и политическое. Безусловно, это решение найдет понимание со стороны избирателей и, как бы это ни звучало, пользователей услуг власти», — комментирует новость директор по политическому анализу Института социального маркетинга (ИНСОМАР) Виктор Потуремский.

Третий момент, на который считает важным обратить внимание эксперт – сейчас в обществе существует очень мощный запрос, направленный на эффективную власть, то есть власть, которая действует не в интересах себя, а в интересах людей, принимает эффективные решения, в том числе учитывает мнение людей. На этот запрос, напомнил Потуремский, отреагировал президент, и эти принципы работы власти были отражены в его послании к Федеральному собранию.

Президент Центра политических технологий Борис Макаренко считает, что решением о сокращении штата чиновников Мишустин подтверждает свою репутацию технократичного премьера-управленца.

«Сокращение служащих не кажется радикальным шагом – скорее всего, при масштабах от 5 до 10% это произойдет при имеющихся вакансиях, может быть, работниках пенсионного возраста. Он последовательно оптимизирует все ресурсы – на это надо смотреть в совокупности и с кадровыми перестановками в правительстве, и с цифровизацией, потому что, по идее, при широкой цифровизации она должна заменять человека какими-то автоматизированными приемами. Главное, что Мишустин – человек, который по определению умеет считать, раз он пришел из ФНС, оптимизирует все ресурсы, и все это не случайно. На правительстве лежит колоссальная ответственность, пожалуй, настолько, насколько этого давно не было: ему нужно продолжать возглавлять борьбу с коронакризисом и перезапускать национальные проекты. При этом ресурсов мало, поэтому все считается», — заключил он.