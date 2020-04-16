В Кремле прокомментировали высказывания Кадырова
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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал высказывания главы Чечни Рамзана Кадырова, передает корреспондент «Газеты.Ru».
«Мы ознакомились. Действительно, весьма эмоциональные [высказывания], но сейчас и ситуация весьма эмоциональная. Ничего необычного мы там не увидели», — сказал Песков.
Ранее Кадыров извинился за оскорбление противников соглашения с Ингушетией. После этого Кадыров принес извинения за ошибочную критику в адрес «Новой газеты».
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