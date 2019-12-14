Россия оценила заявление МИД Украины о введении миссии ООН в Донбасс

Директор Центра политической конъюнктуры Алексей Чеснаков прокомментировал заявление главы МИД Украины Вадима Пристайко о планах ввода контингента ООН в неподконтрольные районы Донбасса. Об этом сообщает «Интерфакс».

Он отметил, что Украине следует забыть об иных, кроме предусмотренных минскими соглашениями, методах урегулирования конфликта в Донбассе.

Идеи Киева по разрешению конфликта политолог назвал «неприменимыми». Кроме того, Чеснаков добавил, что украинским властям стоит забыть о преследовании так называемых сепаратистов, а также перестать внушат обществу ложные представления о ситуации с урегулированием конфликта.

Ожидания властей об иных способах мирного урегулирования политолог также оценил как невыполнимые.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— В МИД Украины заговорили о введении миссии ООН в Донбасс