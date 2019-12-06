Париж одобрил решение ФРГ о выдворении российских дипломатов

Французская сторона заявила о принятии решения Германии о высылке российских дипломатов из Берлина, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на Елисейский дворец.

В Париже отметили, что солидарны с решением Германии, а также поддерживают и понимают его.

4 декабря стало известно, что МИД Германии объявил персонами нон-грата двух сотрудников российского посольства в Берлине. По словам канцлера Ангелы Меркель, Германия приняла такое решение из-за дела об убийстве гражданина Грузии в Берлине, а точнее из-за недостаточного содействия в расследовании дела со стороны Москвы.

Кроме того, Меркель выразила готовность обговорить данный вопрос с российским коллегой Владимиром Путиным в ходе встречи «нормандской четверки», которая состоится 9 декабря в Париже.

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