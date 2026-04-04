«Космос засыпает»: мечтательная драма с «русским Шаламе», дюнами и музыкой из «Интерстеллара»

В прокат вышла подростковая драма «Космос засыпает», победившая на фестивале «Дух огня». В ней Марк Эйдельштейн играет студента, который мечтает стать инженером-ракетостроителем, но по семейным обстоятельствам вынужден вернуться в родное село, тонущее в песках. Кинокритик Павел Воронков рассказывает, чем примечателен дебют Антона Мамыкина.

Петербургский студент Паша (Марк Эйдельштейн) с надеждой смотрит в будущее, где его ждет звание всемирно известного инженера-ракетостроителя — нового Королева. Такие амбиции небезосновательны: мозгов ему хватает и на свои, и на чужие чертежи (однокурсницы даже специально просят делать ошибки, чтобы не палиться), преподаватели настойчиво рекомендуют подаваться на иностранные гранты. Но тут с малой родины приходят печальные известия: скончался Пашин отец (одна из последних ролей Тихона Котрелёва, актера не стало в конце марта). Космос встает на паузу, и юноша отправляется домой, на побережье Белого моря — в заполярное ненецкое село Шойна, которое потихоньку съедают песчаные дюны. Там его ждут обиженный младший брат (Никита Конкин), онемевшая от горя мать (Дарья Екамасова) и непростой выбор между укрощением огня и укрощением песка.

Кадр из фильма «Космос засыпает» (2025) Босфор

Пока победитель прошлогоднего фестиваля дебютов «Дух огня», постапокалиптическая притча Сергея Члиянца «Ветер» по сценарию Петра Луцыка и Алексея Саморядова, только собирается задуть в российских кинотеатрах, триумфатор «Духа-2026» выходит в прокат всего через две недели после завершения смотра. На нем «Космос засыпает» режиссера и сценариста Антона Мамыкина прямо-таки засыпало призами: ленте достались обе главные статуэтки (от жюри и от зрителей), собственные награды получили актер Марк Эйдельштейн и оператор Владимир Борисов. Так продолжилась впечатляющая полоса успехов студии Bosfor Pictures — за пять лет существования она выпустила три полных метра, каждый из которых стал позолоченным: в 2023 году дебют Байбулата Батуллы «Бери да помни» покорил фестиваль «Короче», в 2025-м дебют Сергея Малкина «Здесь был Юра» стал главным фильмом «Маяка», в 2026-м эстафетная палочка уже успела перейти от Мамыкина к дебютантке Алине Насибуллиной, чей мистический триллер «Шурале» должны показать на ММКФ в середине апреля.

Предыдущей большой работой Мамыкина, до этого набившего руку на короткометражках, был тинейджерский сериал «Первый раз» с хрестоматийным сюжетом о старшекласснике, который задается целью в кратчайшие сроки лишиться девственности. Полнометражный «Космос засыпает» формально существует примерно в той же плоскости киноромана взросления, хотя содержательно это, конечно, вещь куда более аккуратная и интеллигентная. А в отдельных вопросах — изощренная: скажем, гениальным кажется уже само по себе решение взять «русского Тимоти Шаламе» на главную роль в фильм, где он должен слоняться среди песчаных дюн (не говорите Вильневу) под музыку, которую композитор Геннадий Медведев «позаимствовал» из «Интерстеллара» (не говорите Нолану). Космос засыпает, просыпается импортозамещение. Впрочем, имеется тут и строго локальное мета: картина Мамыкина стала четвертой главой в странноватой киновселенной Эйдельштейна и Екамасовой, которые до этого вместе играли в оскароносной «Аноре» Шона Бейкера, сериале Романа Михайлова «Путешествие на солнце и обратно» и в драмеди Юрия Зайцева «Ганди молчал по субботам» (причем роль Екамасовой в «Космосе», как и в «Ганди», построена преимущественно на выразительном безмолвии).

За любым дебютантом негласно закреплено право воспользоваться особой дебютантской льготой, снижающей строгость восприятия их первого масштабного труда. Ленте Мамыкина такая скидка тоже требуется. Из некоторых здешних тропов натурально сыпется песок; например, Софья Воронцова, игравшая инопланетянку-наемницу в сериале «Кибердеревня», тут изображает менее опасную, но опять подчеркнуто внеземную девушку Яну — и это издевательски буквальное воплощение образа manic pixie dream girl (с акцентом на dream, поскольку существует она, по всей видимости, исключительно в сознании Паши). Не красит «Космос» и то обстоятельство, что он — в свойственной авторскому кино РФ манере — тяготеет к притчевости, только делает это довольно неуклюже, из-за чего драматургия Мамыкина кажется скорее растерянной, чем дремотной, и в итоге фильм сам будто бы утопает в собственных нарастающих дюнах.

Что, впрочем, не отменяет его достоинств. Кроме безусловной филологической победы в виде непереводимой игры слов в названии («засыпает» и от «спать», и от «сыпать») это, скажем, музыка: когда композитор Медведев не списывает у Ханса Циммера, он выдает по-настоящему трепетные, проникновенные фортепианные переливы в духе саундтреков к мультфильмам студии «Гибли». Там, где Эйдельштейн недодает экранной гравитации, на помощь приходит юный Никита Конкин, переигрывающий всех коллег. Сложно не впечатлиться и зыбкой атмосферой, продиктованной самой локацией. В каком-то смысле Мамыкин сделал для Шойны, — давно облюбованной телевизионщиками и блогерами, но прежде не снимавшейся в художественном кино, — то же, что в свое время сделал ведущий отечественный притчевик Андрей Звягинцев для главной звезды «Левиафана» — села Териберка, которое от Шойны отделено Горлом Белого моря.

В конце концов, несмотря на изъяны, у «Космоса» есть неиллюзорный шанс вырваться за орбиту фанбазы Эйдельштейна. Там его вряд ли ждет массовая популярность, но вот статус по-настоящему культового поколенческого фильма, скрытой жемчужины чьей-то сложной юности (простой не бывает) — вполне. Эта мечтательная подростковая драма справляется со своей главной задачей и явно задевает ровесников Паши за живое. Впрочем, не только ровесников. По словам Екамасовой, сценарий она читала еще в ковидном 2020-м, так что родился этот фильм — ну или текст, если угодно, — достаточно давно, в позапрошлой реальности. Однако сняли и выпустили его только сейчас, и воспринимается он теперь так, как воспринимается.

В «Космосе» родина, изолированная от остального мира, от прогресса и цивилизации, тонет в песках. С неба на нее валятся обломки ракет. Они разрушают ветхие жилища и калечат людей. Выход из этого находится довольно радикальный: если дом погибает, нужно взять его и сдвинуть, чтобы разместить на более твердой, надежной почве. Прямо как в мультфильмах студии «Гибли», где недвижимость, бывает, удивительным образом движется.

Название: «Космос засыпает»

Дата премьеры: 14 марта 2026 года (XXIV Международный фестиваль кинодебютов «Дух огня», Ханты-Мансийск)

Дата выхода: 2 апреля 2026 года

Где смотреть: в кино

Продолжительность: 93 минуты

Режиссер: Антон Мамыкин

В ролях: Марк Эйдельштейн, Дарья Екамасова, Никита Конкин, Софья Воронцова, Тихон Котрелёв, Михаил Ушурелу, Анастасия Серга, Сергей Занин, Вячеслав Мамыкин, Артур Каспранов