В Татарстане нашли четырех погибших после взрыва на химзаводе. Ведутся поиски пяти пропавших

Число погибших при взрыве на нефтезаводе в Татарстане возросло до семи
Сотрудники около территории завода «Нижнекамскнефтехим» в Нижнекамске, где произошел пожар, 31 марта 2026 года
РИА Новости

Число погибших при взрыве на заводе «Нижнекамскнефтехим» в Татарстане увеличилось до семи — спасатели нашли тела еще четырех человек. Ведутся поиски пятерых пропавших, с их семьями круглосуточно работают психологи. Общее число пострадавших в результате ЧП превысило 70. Также городские службы Нижнекамска получили 120 обращений от жителей, связанных с повреждением имущества. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Число погибших в результате взрыва и пожара, произошедших на заводе «Нижнекамскнефтехим» в Татарстане 31 марта, возросло с трех до семи, сообщила компания «Сибур».

«Продолжаются работы по устранению последствий происшествия, ведется разбор конструкций <…> Подтверждена гибель семи человек», — говорится в сообщении.

Поисковая операция продолжается в круглосуточном режиме — специалисты ищут еще пятерых пропавших. К поиску подключены специалисты МЧС России и другие уполномоченные службы, задействованы более 200 человек и 20 единиц техники.

«Делается все возможное, чтобы как можно быстрее найти пропавших»,подчеркнул мэр Нижнекамска Радмир Беляев.

С семьями погибших и сотрудников, чья судьба пока остается неизвестной, круглосуточно работают психологи, им оказывается вся необходимая поддержка. Кроме того, предприятие перечисляет по 10 млн рублей семьям погибшим, а 24 госпитализированным сотрудникам — по 3 млн рублей. Пострадавшим также компенсируют расходы на реабилитацию.

31 марта на предприятии «Нижнекамскнефтехим», которое занимается производством синтетического каучука и пластика, произошло воспламенение газовой смеси с последующим взрывом. Пожару был присвоен наивысший ранг сложности — №5. По предварительной информации, причиной происшествия мог стать сбой в работе оборудования. Пострадали более 70 человек.

Во время ЧП погиб 27-летний командир отделения 29-й пожарной части Марат Назипов. Он прибыл на вызов в составе караула, приступил к развертыванию для тушения и спасения людей — в этот момент произошел взрыв. Травмы оказались несовместимы с жизнью. Прощание с погибшим пройдет 4 апреля. Еще трое сотрудников МЧС пострадали.

В Нижнекамском районе был объявлен трехдневный траур — в муниципалитете отменили все развлекательные и массовые мероприятия.

Что известно о состоянии пострадавших

1 апреля самолет Ил-76 МЧС России доставил в Москву из Нижнекамска десять пострадавших. Двух из них уже перевели из реанимации в общие палаты, сообщил мэр Беляев.

«Все, кто проходит лечение в столичных медицинских центрах, демонстрируют положительную динамику», — отметил он.

По информации министерства здравоохранения Татарстана, их состояние оценивается как тяжелое и средней степени тяжести.

В Казани в республиканской клинической больнице двух госпитализированных пациентов также перевели из реанимации в обычные отделения. В реанимационной палате остается один человек. Врачи охарактеризовали их состояние как стабильное.

В Нижнекамской центральной многопрофильной районной больнице находятся 11 человек. Накануне одного пациента госпитализировали с амбулаторного звена, пишет ТАСС со ссылкой на минздрав региона.

«Хорошие изменения есть и у тех, кто проходит лечение в Нижнекамске — у всех пациентов врачи отмечают положительную динамику. Переживаем за каждого, желаем скорейшего восстановления», — добавил Беляев.

Получившие незначительные травмы проходят амбулаторное лечение.

Последствия взрыва

После происшествия на «Нижнекамскнефтехиме» городские службы зафиксировали 120 обращений от жителей, связанных с повреждением имущества.

«В основном зафиксированы повреждения балконных конструкций — разбитые стекла и трещины в рамах», — отметили в мэрии.

По информации ТАСС, 2 апреля сотрудники управляющих компаний и подрядчики обработали 54 обращения, из них в 47 случаях выполнили замеры для изготовления окон, в пяти случаях отказали, по двум адресам работы полностью выполнили.

Кроме того, пять автоматических станций занимаются мониторингом атмосферного воздуха в Нижнекамском районе. Накануне вечером превышений допустимого содержания загрязняющих веществ не выявлено.

 
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!