4 апреля — какой сегодня праздник? Что отмечают в России и мире, приметы и события истории

4 апреля людей по всему миру объединяет Международный день интернета. Поздравления с профессиональным праздником принимают веб-мастера. Православные христиане сегодня отмечают Лазареву субботу. Какие еще памятные даты и праздники приходятся на 4 апреля и кто из известных людей родился в этот день — в материале «Газеты.Ru».

Что отмечают в России и в мире 4 апреля

* Международный день Интернета

Праздник появился по инициативе папы Иоанна Павла II в 1998 году. Дата приурочена к дню памяти святого Исидора Севильского, который с давних времен почитается католической церковью как покровитель наук. Сегодня интернет стал важнейшим проводником знаний. Всемирная паутина помогает развиваться, получать информацию и реализовывать свой потенциал. Кстати, в России есть свой праздник в честь интернета, его отмечают 30 сентября.

* День веб-мастера

Сегодня поздравления с профессиональным праздникам принимают веб-мастера — представители одной из самых востребованных в мире профессий. В задачи веб-разработчиков входит создание и оптимизация сайтов. Именно они отвечают за то, чтобы веб-страницы открывались быстро и без ошибок. Дата праздника символическая: 4.04 — это отсылка к странице с «Ошибкой 404», которая выскакивает, когда сервер не может найти информацию по запросу.

* Международный день просвещения по вопросам минной опасности и помощи в деятельности, связанной с разминированием

Он отмечается с 2005 года по инициативе Генеральной Ассамблеи ООН. Его задача — привлечь внимание к территориям, где боевые действия завершены, но до восстановления безопасности еще далеко из-за обилия мин. Противопехотные мины — один из самых опасных и безжалостных видов оружия. Его жертвами часто становятся мирные жители. Мины не всегда убивают, но обязательно калечат человека. К сожалению, этот вид оружия по прежнему используется по всему миру.

* Международный день настройщиков фортепиано

Настройщик фортепиано — редкая специальность, требующая не только технического мастерства, но и тонкого музыкального слуха. Хорошие мастера в этом деле нарасхват. Праздник подчеркивает важность профессии: без качественной настройки инструмента не состоятся ни репетиции, ни концерты.

* Международный день женщин с болезнью Фабри

В первую субботу апреля по всему миру отмечают День женщин с болезнью Фабри. Долгое время считалось, что этот редкий генетический недуг поражает только мужчин, а женщины являются лишь бессимптомными носителями заболевания. Во многих странах мира женщины не получали необходимого лечения и лишь недавно эта ситуация изменилась.

Веселые праздники 4 апреля • Международный день битвы подушками. Работа поглотила вас с головой? Кажется, что вы совсем разучились радоваться? Вооружайтесь подушкой и вступайте в бой с домашними! Такое времяпрепровождение отлично снимает стресс. • День прогулки вокруг чего-то. Этот забавный праздник придумали для домоседов, которым сложно придумать, куда бы отправиться погулять. Не думайте! Просто гуляйте — хотя бы вокруг своего дома.

Что отмечают в разных странах 4 апреля

День крысы — США. Крысы — одни из любимых домашних животных в США. В 2003 году энтузиасты предложили учредить праздник в их честь. Сегодня любители грызунов встречаются, обмениваются опытом и лайфхаками по содержанию этих питомцев.

Туманяновские дни — Армения. Праздник посвящен знаменитому армянскому поэту Ованесу Туманяну. Его по праву считают хранителем памяти своего народа. Сегодня в честь «поэта всех армян» в стране проходят литературные фестивали и конкурсы.

Религиозные праздники 4 апреля

* Лазарева суббота

Сегодня православные христиане отмечают Лазареву субботу. В этот день в храмах вспоминают чудо воскрешения Иисусом Христом Лазаря из Вифании. Это событие считается одним из самых знаковых чудес, совершенных Спасителем.

Согласно Евангелию от Иоанна, праведный Лазарь, друг Божий, тяжело болел. Его сестра Мария рассказала Иисусу о тяжелом недуге брата. Уже по дороге в Вифанию Спаситель знал о кончине Лазаря, но продолжал путь вместе с учениками. Спустя четыре дня Христос подошел к пещере, где покоилось тело его друга. Он начал молиться, и к изумлению всех присутствующих из гробницы вышел воскресший Лазарь. После этого чуда многие уверовали в Христа как в Мессию.

* День памяти священномученика Василия Анкирского

Священномученик Василий жил в IV веке на территории современной Турции. Он служил пресвитером в Анкире Галатийской. Когда в стране начала распространяться ересь, он продолжал проповедовать истинную веру и защищал паству от влияния еретиков. Люди уважали его за силу духа, но еретики обрушили на святого весь свой гнев. Его схватили, подвергли жесточайшим пыткам и казнили.

Народные праздники 4 апреля

Василий теплый

С давних времен на Руси вспоминали священномученика Василия Анкирского. Теплым этот день назвали в честь наступления хорошей погоды. Еще одно название праздника — Солнечник. Отличительными особенностями дня были обилие солнца, журчание ручьев и капель.

На Василия было принято выходить в поле и радоваться солнцу. Считалось, что его лучи могут прогнать болезни и зарядить силой, энергией, удачей.

Хозяйки пекли круглые пшеничные хлебцы — калачи. С них начинали любую трапезу в этот день.

Именины 4 апреля

• Василий;

• Василиса;

• Дарья;

• Исаакий;

• Полина;

• Таисия.

Приметы: что можно и что нельзя делать 4 апреля

Приметы о погоде

Красный восход и закат — к щедрому урожаю.

Облака насыщенного синего цвета — быть дождю.

Легкие облака несутся по небу — погода в ближайшее время будет теплой и сырой.

У муравейника с южной стороны растаял снег — лето не порадует теплом.

Туман стелется по земле — к резкой перемене погоды.

На деревьях много паутины — хорошего урожая не жди.

На небе гром гремит — к поздней осени.

Что можно делать 4 апреля

* Сходить в храм и освятить вербу.

* Читать Евангелие.

* Помогать нуждающимся.

* Приготовить особые постные блюда. Сегодня, согласно церковному уставу, разрешено вкушать рыбную икру, растительное масло и выпить немного вина. В старину хозяйки пекли в этот день постные гречневые блины.

* Выбросить старую обувь — чтобы с ней ушли все заботы и проблемы.

Что нельзя делать 4 апреля

* Хвататься за несколько дел одновременно — скорее всего, ни одно не будет доведено до конца.

* Рассказывать чужим о своих планах на будущее — могут не сбыться.

* Пересчитывать деньги вечером — можно лишиться финансовой удачи.

* Ругаться, завидовать и злословить.

Лунный календарь 4 апреля

Фаза Луны: убывающая луна, 17-й лунный день.

Луна в знаке Скорпион.

Отличный день для общения, новых знакомств и свиданий. В первой половине дня энергии для дел будет особенно много. Творческие занятия завершатся успехом. День благоволит внутреннему раскрепощению — получайте от жизни удовольствие!

В работе уделите время завершению ранее начатых дел, подписанию намеченных контрактов и договоров — сегодня это будет получаться особенно хорошо. А вот с запуском новых проектов лучше повременить.

День подходит для заботы о своем здоровье. Массаж, баня, сауна — все пойдет на пользу организму.

Свадьбы, сыгранные сегодня, сулят крепкий брак и счастливую жизнь.

4 апреля родились люди под знаком зодиака Овен, который относится к огненной стихии.

Исторические события 4 апреля

* 1147 год — в Ипатьевской летописи впервые упомянута Москва — в связи с тем, что князь Суздальский Юрий Долгорукий устроил здесь великий пир в честь своего союзника, князя Святослава Ольговича.

* 1581 год — по окончании кругосветного путешествия бывший пират Фрэнсис Дрейк был посвящен в рыцари королевой Елизаветой I.

* 1719 год — в России стартовало строительство Ладожского канала.

* 1785 год — английский изобретатель Эдмунд Картрайт запатентовал ткацкий станок с ножным приводом.

* 1833 год — в Санкт-Петербурге появилось в продаже первое полное издание «Евгения Онегина» Александра Пушкина.

* 1945 год — войска 2-го Украинского фронта освободили Братиславу от немецких захватчиков.

* 1949 год — США, Бельгия, Великобритания, Голландия, Дания, Исландия, Италия, Канада, Люксембург, Норвегия, Португалия и Франция подписали договор о создании НАТО.

* 1983 год — состоялся первый полет американского космического челнока «Челленджер».

* 2023 год — Финляндия присоединилась к НАТО.

Кто родился 4 апреля

* В 1818 году родился Томас Майн Рид — английский писатель, автор знаменитого «Всадника без головы» и других приключенческих романов.

* В 1821 году родился Линус Йель — американский изобретатель цилиндрического дверного замка.

* В 1910 году родился Юрий Герман — советский писатель, драматург и киносценарист.

* В 1928 году родилась Элина Быстрицкая — актриса театра и кино, театральный педагог.

* В 1932 году родился Андрей Тарковский — режиссер театра и кино, сценарист, народный артист РСФСР.

* В 1948 году родился Дэн Симмонс — американский писатель-фантаст, автор знаменитой серии книг «Гиперион».

* В 1952 году родился Гэри Мур — североирландский гитарист-виртуоз, композитор, лидер группы Skid Row.

* В 1979 году родился Хит Леджер — австралийский актер и клипмейкер, лауреат премий «Оскар», звезда фильма «Темный рыцарь».

Кто скончался 4 апреля • В 1929 году умер Карл Бенц — немецкий инженер, изобретатель, пионер автомобилестроения.

• В 1968 году убит Мартин Лютер Кинг — американский священнослужитель, лидер борьбы за гражданские права.

• В 2004 году умер Никита Богословский — композитор, дирижер, пианист, народный артист СССР.

• В 2019 году умер Георгий Данелия — кинорежиссер, актер, сценарист, публицист, народный артист СССР.

Кто отмечает день рождения 4 апреля

* 88 лет исполняется Илье Резнику — советскому и российскому поэту-песеннику, народному артисту РФ.

* 77 лет исполняется Павлу Гусеву — российскому журналисту, главному редактору «Московского комсомольца», председателю Союза журналистов Москвы.

* 61 год исполняется Роберту Дауни — младшему — американскому актеру, лауреату премий «Золотой глобус».

* 59 лет исполняется Дмитрию Нагиеву — российскому шоумену, актеру театра и кино.

* 54 года исполняется Владимиру Юровскому — российскому и немецкому дирижеру, художественному руководителю симфонического оркестра Берлинского радио и музыкальному руководителю Баварской оперы.

* 50 лет исполняется Антону Комолову — российскому радио- и телеведущему, актеру дубляжа.