Порошенко заявил об ослаблении международной солидарности с Украиной

Бывший президент Украины Петр Порошенко заявил, что за последние полгода солидарность международного сообщества с Украиной ослабла. Об этом экс-глава государства написал в своем Twitter.

По словам Порошенко, «помогать можно только тем, кто хочет».

Он подчеркнул, очень трудно помогать тем, кто «боится обидеть» президента России Владимира Путина позицией относительно Плана действий членства в НАТО или приветствием украинских побед в международных судах.

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