МИД счел недопуск российского судна Эстонией «недружественным демаршем»

Официальный представитель российского МИДа Мария Захарова назвала «недружественным демаршем» отказ Эстонии пропустить российское судно «Академик Примаков» в свои территориальные воды, а также другие подобные случаи. Об этом информирует ТАСС.

Она сказала, что такое решение вызвало крайнee недоумение, поскольку в нынешнем году Таллин давал этому жe судну такие разрешения уже дважды.

Также Захарова подчеркнула, что эстонская сторона в третий раз отказала российским морякам и воздушным судам, при этом не объясняя причин.

Так, в начале октября этого года через территорию Эстонии не смог пролететь самолет с заместителем председателя правительства Российской Федерации на борту, а в апреле — российское учебное судно «Седов» не попустили к заходу в территориальные воды Эстонской Республики.