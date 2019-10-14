Симоньян о цитировании автора Sputnik: нас никто не смотрит и не слушает, кроме Трампа

Главный редактор RT Маргарита Симоньян прокомментировала в понедельник пост Дональда Трампа в твиттере, в котором президент США процитировал слова ведущего радио Sputnik Джона Кириаку.

«Нас никто не смотрит, не слушает и не читает. Кроме Дональда Трампа», — написала Симоньян в своём Telegram-канале.

Трамп опубликовал в своем микроблоге слова ведущего радио Sputnik Джона Кириаку про доносчика, который рассказал о разговоре главы американского государстав с украинским коллегой Владимиром Зеленским.

«На мой взгляд, это никакой не разоблачитель, а анонимный источник, работающий на аппарат демократов в палате представителей. Для настоящих разоблачителей это оскорбление. Настоящие разоблачители готовы к тому, что перевернётся вся их жизнь», — привёл Трамп слова журналиста.

Соответствующее заявление Кириаку сделал в эфире передачи «Шоу Такера Карлсона» в эфире Fox News.

Сам Кириаку, судя по всему, был удивлён постом президента. «Боже мой, меня только что процитировал Дональд Трамп», — написал он в Facebook.

В свою очередь, на радио Sputnik разъяснили ситуацию.

«Вчера вечером наш радиоведущий Джон Кириаку был приглашён в качестве эксперта в программу «Такер Карлсон шоу» на Fox News. После программы, которую президент регулярно смотрит, Трамп ретвитнул цитату из интервью Джона, бывшего офицера ЦРУ, проведшего два года в тюрьме за разоблачение программы пыток в этом управлении», — рассказали в агентстве.

Донос информатора стал причиной начавшихся в комитете по разведке палаты представителей конгресса США слушаний по импичменту Трампа.