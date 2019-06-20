На инцидент с российскими депутатами в Грузии отреагировали в МИДе

Замминистра иностранных дел России Григорий Карасин отреагировал на срыв работы Генассамблеи Межпарламентской ассамблеи православия (МАП) в Грузии. Об этом сообщает RT.

До этого стало известно, что российские парламентарии под охраной покинули здание парламента Грузии. Как отмечается, депутаты пикетировали трибуну, требуя ухода членов делегации из России.

По словам Карасина, российская сторона возмущена действиями радикальных политических сил в Грузии.

Он отметил, что эти силы использовали международный форум в своих интересах, а именно — продемонстрировать антироссийские настроения.

При этом он подчеркнул, что российское государство и дальше намерено улучшать отношения с Грузией.