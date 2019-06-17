NYT: уступка Гонконгу разрушает имидж Си Цзиньпина

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Лидер КНР Си Цзиньпин праздновал свой 66-ой день рождения в Таджикистане на саммите Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии, в то время как политический кризис в Гонконге принял драматический оборот. Об этом пишет The New York Times.

К счастью, поездка китайского лидера позволила ему дистанцироваться от происходящего в Гонконге, где на фоне протестов властям пришлось отступить и приостановить рассмотрение изменений в закон об экстрадиции в материковый Китай. Это решение было поддержано Пекином, а этот шаг является самой большой уступкой общественному мнению за семь лет нахождения Си Цзиньпина у власти и свидетельствует о том, что ее пределы ограничены.

По мнению автора книг о Китае Джуда Бланшетта, происходящее является поражением Пекина, даже если КНР смотрит на него как на тактическое отступление. В субботу, 15 июня, тысячи людей снова вышли на улицу, несмотря на решение властей, требуя расследования случаев использования полицией силы во время протестов. Большая явка стала сюрпризом и означает, что для Цзиньпина кризис еще не закончился.

Протесты связаны и с риском, что руководство страны начнет критиковать лидера КНР. Протесты могут вдохновить критиков его политики в материковом Китае. По мнению Бланшетта, это еще больше ослабляет имидж Цзиньпина как всемогущего, всесильного и дальновидного лидера. Кроме того, они показывают что за прошедшие 22 года Пекин добился минимальных успехов в том, что касается включения Гонконга в политическую, экономическую систему и систему безопасности Китая, находящиеся под контролем Компартии КНР.