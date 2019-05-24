Администрация Зеленского захотела переговоров с Россией

Глава администрации украинского лидера Владимира Зеленского Андрей Богдан заявил, что хочет переговоров Украины с Россией. Об этом он сказал в эфире телеканала «1+1».

По словам Богдана, чтобы между украинской и российской стороной был мир, необходимо разговаривать.

Однако пока неизвестно, когда состоится открытый диалог двух стран, добавил Богдан.

Ранее сообщалось, что Зеленский хотел провести референдум о будущем переговорного процесса с Россией. Однако позже Зеленский исключил возможность переговоров с РФ.