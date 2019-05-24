Россия может отправить наблюдателей на выборы в Раду

Российская сторона может направить наблюдателя от страны на выборы в Верховную раду, если они состоятся. Об этом РИА «Новости» сообщил источник в российском МИД.

По словам источника, пока неизвестно состоятся ли выборы в Раду. Но, если они будут, то Россия может направить наблюдателей на них.

«Я считаю, что нам необходимо, тем не менее, направить. По крайней мере принять решение о направлении», -— уточнил источник.

Однако, есть шанс, что российские наблюдатели не смогут проехать на территорию Украины.

«Тем не менее, мы считаем, мы как государство-участник ОБСЕ имеем все полномочия и права, обязанности принимать участие в мониторинге», — заключил источник.

Ранее сообщалось, что стартовала избирательная кампания досрочных выборов в Раду.

21 мая президент Украины Владимир Зеленский объявил о роспуске Верховной рады и издал соответствующий указ. 22 мая было созвано внеочередное собрание Рады, на котором Зеленский просил проголосовать об изменениях в законе о выборах, которые предполагали отмену мажоритарной части выборов. Парламент провалил законопроект и не внес его на повестку дня. Выборы пройдут по старой системе.