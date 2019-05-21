Зеленского призвали навести порядок на Украине

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Украинцы рассказали о том, чего они ожидают от нового президента Украины Владимира Зеленского. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на опрос украинских СМИ.

По данным агентства, жители Украины рассчитывают на то, что Зеленский сможет «навести порядок» в стране.

Как отмечается, украинцы также ожидают, что Зеленский посадит коррупционеров в тюрьму.

При этом жители Украины надеются, что при Зеленском на Украине «не станет еще хуже».

Ранее сообщалось, что Зеленский рассказал о первом указе на посту президента.