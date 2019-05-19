Эрдоган пожаловался на постоянное давление из-за рубежа

Турецкий президент Тайип Эрдоган заявил, что на Турцию без остановки давят из-за рубежа. Об этом сообщает Anadolu.

Уточняется, что Эрдоган поделился этим на церемонии, посвященной 100-летней годовщине начала Войны за независимость.

Эрдоган рассказал, что вот уже шесть лет на Турцию, как и раньше, постоянно давят.

«Отношение к турецкому народу не изменилось», — констатировал Эрдоган.

По словам главы страны, те, кто уже более века выдвигают против Турции утверждения, настойчиво игнорируют архивные документы и факты, а также боль, которую пережил турецкий народ.

Ранее сообщалось, что Эрдоган анонсировал совместное с Россией производство С-500.