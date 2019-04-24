Посольство оценило антироссийское поздравление Зеленского

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Посольство России в Лондоне прокомментировало поздравление главы МИД Великобритании Джереми Ханта, направленное победителю украинских выборов Владимиру Зеленскому. Об этом сообщается на сайте дипмиссии.

«Хант объясняет заинтересованность Великобритании в оказании дальнейшей поддержки Украины тем, что эта страна «находится на передовой противостояния с Россией», — отметили в посольстве.

По мнению дипмиссии, подобные заявления подтверждают то, что Британия использует Украину в качестве инструмента противостояния с Россией.

В посольстве подчеркнули, что данная риторика не будет способствовать нормализации положения в Донбассе.

Ранее сообщалось, что премьер-министр Британии Тереза Мэй позвонила Зеленскому и напомнила о «российской агрессии».