Посольство оценило антироссийское поздравление Зеленского
Посольство России в Лондоне прокомментировало поздравление главы МИД Великобритании Джереми Ханта, направленное победителю украинских выборов Владимиру Зеленскому. Об этом сообщается на сайте дипмиссии.
«Хант объясняет заинтересованность Великобритании в оказании дальнейшей поддержки Украины тем, что эта страна «находится на передовой противостояния с Россией», — отметили в посольстве.
По мнению дипмиссии, подобные заявления подтверждают то, что Британия использует Украину в качестве инструмента противостояния с Россией.
В посольстве подчеркнули, что данная риторика не будет способствовать нормализации положения в Донбассе.
Ранее сообщалось, что премьер-министр Британии Тереза Мэй позвонила Зеленскому и напомнила о «российской агрессии».