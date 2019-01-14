За угрозы смертью президенту Польши задержан житель Варшавы

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Полиция Польши задержала 72-летнего жителя Варшавы, который угрожал президенту страны гибелью, передает РИА «Новости» со ссылкой на сообщение полиции.

По данным правоохранителей, мужчина позвонил в центр семейной помощи и предрек скорую гибель президенту Польши.

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«Погиб (мэр Гданьска Павел. — «Газета.Ru») Адамович, а завтра может погибнуть Анджей Дуда», — приводит слова задержанного полиция.

Ранее в Польше задержали еще одного мужчину за угрозы мэрам Познани и Вроцлава.

Нападение на Адамовича произошло 13 января во время благотворительного концерта WOŚP в Гданьске, где вооруженный ножом мужчина напал на мэра Гданьска и нанес несколько ножевых ранений. Врачи пытались его спасти, но он скончался.

Ранее сообщалось, что подозреваемый в убийстве мэра Гданьска не признал свою вину.