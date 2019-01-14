МИД Франции допустил участие Асада в выборах в Сирии
Министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан заявил, что французская сторона не против участия сирийского лидера Башара Асада в президентских выборах в Сирии. Об этом сообщает ТАСС.
По его словам, Франция выступает в пользу «политического урегулирования» ситуации в Сирии.
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Он также добавил, что сирийцы должны «сами решить свое будущее».
Ле Дриан подчеркнул, что жители Сирии должны активно участвовать в избирательном процессе.
Ранее сообщалось, что в Сирии прошли первые выборы за семь лет.