МИД Франции допустил участие Асада в выборах в Сирии

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Министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан заявил, что французская сторона не против участия сирийского лидера Башара Асада в президентских выборах в Сирии. Об этом сообщает ТАСС.

По его словам, Франция выступает в пользу «политического урегулирования» ситуации в Сирии.

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Он также добавил, что сирийцы должны «сами решить свое будущее».

Ле Дриан подчеркнул, что жители Сирии должны активно участвовать в избирательном процессе.

Ранее сообщалось, что в Сирии прошли первые выборы за семь лет.