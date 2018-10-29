СМИ: в Германии из-за бомбы времен войны эвакуируют 16 тысяч человек

Во Франкфурте-на-Майне во время строительных работ была обнаружена бомба времен Второй мировой войны, пишет немецкая газета Frankfurter Allgemeine Zeitung со ссылкой на городские пожарные службы.

По данным издания, бомба была найдена в Европейском квартале, расположенном недалеко от центра города.

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Сообщается, что из-за возможности взрыва будут эвакуированы все люди, находящиеся в радиусе 700 метров от бомбы. Как отмечается, инцидент затронет около 16 тысяч человек.

По предварительной информации, эвакуация продлится с 20.00 по местному времени (22.00 мск) до 01.00 (03.00 мск).

Ранее сообщалось, что авиабомбу времен войны обезвредили у подхода к Крымскому мосту.