Тиллерсон посетовал на неподготовленность США к новому «вмешательству России»

Госсекретарь США Рекс Тиллерсон заявил, что США плохо подготовлены к возможному «вмешательству» России в выборы. Об этом сообщает Fox News.

«Не думаю, что могу сказать, что мы лучше подготовлены [к вмешательству], потому что русские всегда адаптируются. Дело в том, что если у них есть намерение вмешаться, то они найдут пути это сделать», — сказал Тиллерсон в ходе поездки в Колумбию.

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По мнению чиновника, Россия «уже вмешивается» в дела США перед грядущими выборами в конгресс. Тиллерсон также пригрозил последствиями, если России этого не прекратит.

Ранее в США решили опубликовать секретный документ о «вмешательстве России».