Орбан высказался о поддержке Украины после скандала с Зеленским

Орбан отказался финансово поддерживать Украину после скандала с Зеленским
Алексей Майшев/РИА Новости

Коррупционная сеть, связанная с украинским президентом Владимиром Зеленским, была раскрыта, что делает невозможным дальнейшее финансирование Киева из венгерского бюджета. Об этом заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в социальной сети X.

«Золотая иллюзия Украины рушится. Военная мафиозная сеть с бесчисленными связями с президентом разоблачена. <…> Мы не будем отправлять деньги венгерского народа на Украину. <…> После всего этого мы точно не поддадимся финансовым требованиям и шантажу главы киевского режима», — написал политик.

Премьер-министр Венгрии выразил надежду, что данный инцидент заставит Евросоюз пересмотреть свою политику финансовой помощи, поскольку выяснилось, что значительная часть средств оседает в карманах украинских чиновников.

Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) 10 ноября начало масштабную операцию по выявлению коррупционных схем в энергетической сфере. В ходе обысков были обнаружены крупные суммы наличных в иностранной валюте, о чем НАБУ сообщило в своем Telegram-канале.

Депутат Верховной Рады Ярослав Железняк сообщил об обысках у бывшего министра энергетики Германа Галущенко и в компании «Энергоатом». СМИ сообщают, что обыски также прошли у бизнесмена Тимура Миндича, которого называют «финансовым кошельком» Зеленского, и что он был спешно вывезен из страны.

Ранее сообщалось, что Игорь Коломойский (внесен в российский реестр террористов и экстремистов) (внесен в российский реестр террористов и экстремистов) «слил» НАБУ информацию о коррупции Зеленского и Миндича.

