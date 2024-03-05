Премьер Венгрии заявил о формировании нового мирового порядка

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что гегемония Запада подошла к концу, идет формирование нового мирового порядка. Об этом сообщает ТАСС.
По словам Орбана, завершение гегемонии Запада сегодня никто не оспаривает. Он добавил, что необходимо постоянно оценивать и анализировать ситуации в зарождающемся новом мировом порядке.
До этого Орбан заявил, что у Запада нет шансов для победы над Россией в прокси-войне, которую он развязал.
Он в очередной раз указал на необходимость немедленного перехода к переговорному процессу, акцентировав внимание, что на Украине речь идет именно о войне России и западных стран.
Накануне Орбан сообщал, что Венгрия хочет сохранить экономические отношения с Россией и вынуждена отказываться от них только в тех областях, где действуют санкции Евросоюза. По его словам, Запад упустил возможность для заключения мирного соглашения по Украине, когда в нем была заинтересована даже Россия.
Ранее Венгрия спрогнозировала сохранение Россией военного превосходства над Украиной.