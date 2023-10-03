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Венгрии предлагают разморозить поддержку от ЕС за помощь Киеву

FT: Еврокомиссия разморозит €13 млрд для Венгрии ради поддержки Киева Будапештом

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Global Look Press

Европейская комиссия разморозит €13 млрд для Венгрии, если Будапешт поддержит Киев, сообщает газета Financial Times.

Речь идет о финансовой поддержке Украины со стороны Европейского союза, которую Венгрия блокирует из-за внесения венгерского банка OTP в так называемый список «международных спонсоров войны», созданный Киевом.

Три чиновника Еврокомиссии, опрошенные изданием, считают, что деньги для Будапешта будут разморожены в ноябре. Эти субсидии в венгерский бюджет были заморожены Европейской комиссией под предлогом «авторитарности» политической системы Венгрии при премьер-министре Викторе Орбане.

Ранее пресс-секретарь МИД Венгрии Мате Пацолай заявил, что Будапешт считает недостаточным решение Украины о приостановлении статуса банка OTP как «международного спонсора войны».

По этой причине Венгрия не будет поддерживать предоставление Киеву военной помощи со стороны Европейского союза, отметил он.

Ранее экономист предупредил Киев о рисках, связанных с ростом внешнего долга.

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