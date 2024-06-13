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Суд Евросоюза оштрафовал Венгрию на €200 млн

Суд Евросоюза оштрафовал Венгрию из-за ее миграционной политики

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Алексей Витвицкий/РИА Новости

Суд Европейского союза оштрафовал Венгрию на €200 млн, а также обязал ежедневно выплачивать по €1 млн за систематическое несоблюдение правил ЕС по приему иммигрантов. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу инстанции.

В суде назвали нарушения со стороны Будапешта «беспрецедентными и очень серьезными».

Решение суда ЕС уже прокомментировал на своей странице в соцсети X премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, назвав его возмутительным и неприемлемым.

«Похоже, что нелегальные мигранты для брюссельских бюрократов важнее, чем собственные европейские граждане», — подчеркнул венгерский премьер.

В октябре 2023 года Орбан заявил, что страна будет придерживаться бескомпромиссной позиции в отношении нелегальной миграции и не поддержит навязываемый руководством Евросоюза план по расселению беженцев и мигрантов в странах сообщества. По его словам, компромисса по вопросу миграции не будет в ближайшие годы.

Ранее принимать мигрантов по новому пакту Евросоюза отказались власти Польши.

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