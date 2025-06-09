Орбан заявил, что Россия «слишком слаба» для победы над НАТО

Премьер Орбан: Россия не нападет на НАТО, поскольку слишком слаба для этого

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что не видит военной угрозы для стран НАТО со стороны России, поскольку Москва все еще не смогла добиться своих целей на Украине. Его слова приводит французский телеканал LCI.

Он отверг вероятность начала глобального конфликта из-за событий на Украине.

«Россияне слишком слабы для этого. Они не могут даже победить Украину, поэтому они не могут действительно напасть на НАТО», — сказал Орбан.

В то же время он заметил, что Киев «проигрывает в конфликте», а реальные переговоры будут вестись между Россией и США.

«Ни Европа, ни Украина не смогут договориться с Россией. Украина – потому что проигрывает войну, а Европа – потому что слишком вовлечена в это. Нужно, чтобы это было соглашение между россиянами и американцами», — сказал премьер Венгрии.

Накануне сенатор США от штата Алабама Томми Табервилл заявил, что украинский лидер Владимир Зеленский пытается втянуть НАТО в прямой конфликт с Россией. Политик призвал «положить конец» конфликту на Украине и назвал Дональда Трампа единственным, кто сможет его остановить.

Ранее премьер Венгрии заявил, что «русские понимают только язык силы».