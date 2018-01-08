Премьер Венгрии назвал беженцев «мусульманскими захватчиками»

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что страна не будет принимать беженцев из мусульманских стран, и назвал их «захватчиками», сообщает Welt.

«Мы не считаем этих людей мусульманскими беженцами. Мы рассматриваем их как мусульманских захватчиков», — сказал Орбан.

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Он отметил, что большое количество мусульман в стране может привести к появлению «параллельных обществ». Также, по словам Орбана, получая деньги из так называемого Фонда сплочения ЕС, Венгрия не должна принимать беженцев, так как страна открыла свой рынок для свободной конкуренции.

Ранее сообщалось, что около 300 мигрантов штурмовали границу Марокко с Испанией.