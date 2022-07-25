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Венгерского премьера Орбана раскритиковали за речь о смешении рас в Европе

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Bernadett Szabo/Reuters

Крупнейшая еврейская организация Венгрии Mazsihisz потребовала встречи с премьер-министром страны Виктором Орбаном после его высказываний о народах «смешанной расы» и «навязанных Еврокомиссией мигрантах». Об этом пишет издание Balkan Insight.

Выступая на выходных в городе Бальваньош, Орбан заявил, что миграция разделила Европу на две части, а сами венгры не хотят становиться «смешанной расой», хоть и не против взаимодействий с представителями других народов.

«Миграция разделила Европу на две части — или, можно сказать, расколола Запад на две части. Одна половина — это мир, в котором европейские и неевропейские народы живут вместе. Эти страны больше не нации: они не более чем конгломерат народов», — заявил Орбан.

Ремарки политика вызвали шквал критики не только со стороны еврейской общины Венгрии. Бывший премьер-министр страны Ференц Дюрчань назвал Орбана «трагедией» для страны, усмотрев в его высказываниях расистский подтекст.

Ранее Орбан заявил, что страна должна готовиться к глобальному кризису в 2030 году, чтобы остаться «успешным локальным исключением».

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