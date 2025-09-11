На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Орбан указал на дверь враждебно настроенной фон дер Ляйен

Орбан: фон дер Ляйен должна покинуть пост главы ЕК из-за милитаристских взглядов
Dts Nachrichtenagentur/Global Look Press

Глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен должна покинуть свой пост из-за милитаристских взглядов. Об этом заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, его слова привел представитель венгерского правительства Золтан Ковач в соцсети X.

Орбан обратил внимание на то, что после инцидента с беспилотниками в воздушном пространстве Польши глава ЕК выступила с резкой провоенной политической речью.

«Слово «Украина» было упомянуто 35 раз, и прозвучали угрозы урезать финансирование ЕС любому, кто откажется следовать линии Брюсселя», — отметил Орбан.

По его словам, после враждебной речи фон дер Ляйен правоконсервативная фракция «Патриоты Европы» инициировала вотум недоверия в ее адрес. Премьер Венгрии также отметил, что глава ЕК «должна уйти» с поста.

«Огромные вызовы, ожесточенные дебаты. Перемены грядут, хотим мы этого или нет», — подчеркнул он.

До этого издания Politico и Euractiv сообщили, что европейские левые силы грозятся вновь вынести фон дер Ляйен вотум недоверия. Их не устраивает политика ЕК в ситуации с сектором Газа, а также торговая политика Европы из-за заключения провальной сделки с США. По данным изданий, сейчас «Левые» собирают подписи. Ожидается, что к ним могут примкнуть «Зеленые» и «Правые», но точный расклад сейчас неизвестен. Летом фон дер Ляйен и всю ЕК уже пытались сместить, однако тогда европейские депутаты проголосовали против этого. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее во Франции обвинили фон дер Ляйен в намерении ввязать ЕС в войну.

