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В Еврокомиссии назвали визит Орбана в Москву подрывом единства

Представитель ЕК считает, что визит Орбана в Москву подрывает единство ЕС

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Michael Kappeler/dpa/Global Look Press

Визит премьер-министра Венгрии Виктора Орбана в Москву подрывает единство Евросоюза. Об этом заявил представитель Еврокомиссии Эрик Мамер на брифинге в Брюсселе, передает РИА Новости.

«Это подрывает единство и целеустремленность, которые мы должны демонстрировать», — сказал Мамер.

Он также сообщил, что Орбан не координировал свой визит в Россию с Еврокомиссией.

5 июля Орбан прибыл в Москву. Он заявил, что его визит в Россию является следующим этапом мирной миссии.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил, что украинский конфликт станет одной из тем для обсуждения между президентом РФ Владимиром Путиным и венгерским премьером. Их переговоры состоятся в Кремле.

С 1 июля Венгрия в течение полугода председательствует в Совете Евросоюза. Вопрос мира на Украине, как заявлял венгерский политик, будет главным.

Ранее Орбан посетил Киев.

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