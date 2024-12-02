Кто такая Кая Каллас и как она полюбила «есть россиян на завтрак»? Биография главы дипломатии ЕС Глава европейской дипломатии Кая Каллас: карьера, скандалы, заявления о России

Бывшая премьер-министр Эстонии Кая Каллас 1 декабря официально вступила в должность верховного представителя Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности. Теперь политик, которая «любит есть россиян на завтрак», будет представлять всю европейскую дипломатию. Подробнее о карьере, семье и высказываниях Каллас, а также о том, стоит ли Москве опасаться ее на новой должности — в материале «Газеты.Ru».

Ранние годы и образование

Кая Каллас родилась 18 июня 1977 года в столице Эстонии Таллине. Ее отец, Сийм Каллас, был известным эстонским политиком, сыгравшим большую роль в процессе обретения страной независимости в начале 1990-х годов. В советские годы он был членом КПСС, а впоследствии стал одним из основателей Партии реформ Эстонии. За свою карьеру он занимал такие ключевые посты как министр иностранных дел, министр финансов и премьер-министр.

Мать Каи, Кристи Каллас, родилась в Эстонии, но ее детство прошло в Сибири, куда ее родителей депортировали в 1949 году. Политик часто рассказывала, что выросла на историях матери о том непростом периоде жизни семьи. По ее словам, у поколения ее бабушек и дедушек в независимой Эстонии «было все», но они все потеряли с приходом Советского Союза в 1940 году.

«Я из счастливого поколения. Мы жили в тюрьме, у нас не было ни свободы, ни выбора, ничего. А в 1991 году, когда я была подростком, мы вернули себе независимость и свободу», — говорила она в интервью.

В 1995 году Каллас сдала экзамен на аттестат зрелости и поступила на юридический факультет Тартуского университета, который окончила в 1999 году, получив степень бакалавра в области права. В 2007 году начала учиться в Эстонской школе бизнеса, а в 2010 году получила степень Executive MBA. Политик свободно владеет несколькими языками: эстонским, английским, русским, финским и французским.

close Кая Каллас Ukraine Presidency/Keystone Press Agency/Global Look Press

Карьера Каи Каллас

Карьера юриста

В середине 1990-х, будучи студенткой, Кая Каллас начала профессиональную карьеру и стала юридическим советником у режиссера театра Ванемуйне в Тарту. После завершения учебы она сосредоточилась на юридической практике и стала специализироваться на конкурентном праве. В двух компаниях — Tark & Co и Luiga Mody Hääl Borenius — она достигла уровня партнера.

В начале 2000-х годов будущий политик стала делать карьеру за рубежом. Она работала во Франции, в парижском офисе юридической фирмы Courtois Lébel, и в Финляндии, в хельсинкской фирме Hannes Snellmann.

До 2010 года Кая Каллас активно участвовала в управлении и консультировании ряда юридических, энергетических и консалтинговых компаний, занимая должности в правлениях и наблюдательных советах. В период с 2010 по 2014 год она также преподавала в Эстонской школе бизнеса.

Политическая карьера

В 2010 году Кая Каллас присоединилась к либеральной Партии реформ, которую основал ее отец в 1994 году. В 2011 году ее избрали депутатом в эстонский парламент, где она возглавила комитет по экономике и участвовала в проведении экономических реформ. Еще в течение пяти лет — с 2013 по 2018 год — она занимала пост заместителя председателя основанной отцом партии.

В 2014 году Каллас получила мандат в Европейском парламенте, где проработала до 2018 года. В составе комитета по промышленности, исследованиям и энергетике, а также как вице-президент молодежной группы Европарламента занималась вопросами цифровой экономики, защиты персональных данных и развития энергетической политики ЕС. В тот же период она стала заместителем председателя европейской делегации в комитете по парламентскому сотрудничеству ЕС — Украина.

close Кая Каллас и Владимир Зеленский Ukraine Presidency/Keystone Press Agency/Global Look Press

В период с 2015 по 2018 год работала в расширенном совете Европейского форума по возобновляемым источникам энергии, где занималась продвижением идеи чистой энергетики в странах ЕС.

В конце 2017 года, после отставки Ханно Певкура с поста председателя Партии реформ, Каллас приняла решение покинуть Европарламент. В 2018 году она сама возглавила партию, став первой женщиной в Эстонии на таком посту. На выборах 2019 года партия показала лучший результат в своей истории, получив 34 из 101 места в парламенте.

После такого успеха тогдашний президент Эстонии Керсти Кальюлайд предложила Кае Каллас выдвинуться на пост премьер-министра. Однако после сложных переговоров с другими партиями Каллас не смогла создать коалицию, поэтому пост премьера достался лидеру Центристской партии Юри Ратасу.

Премьер-министр Эстонии

В январе 2021 года, после отставки Ратаса на фоне коррупционного скандала, президент Керсти Кальюлайд выдвинула кандидатуру Каи Каллас на пост главы правительства. 25 января парламент поддержал ее, предоставив мандат на формирование нового кабинета. 26 января правительство, состоящее из представителей Партии реформ и Центристской партии, привели к присяге.

Уже в июле 2022 года Каллас объявила о своей отставке из-за разногласий в правящей коалиции: центристы проголосовали против законопроекта правительства о начальном образовании на эстонском языке. Именно Каллас активно продвигала план создания единой эстоноязычной системы образования, чтобы перевести обучение на эстонский язык с детского сада к 2035 году.

Однако почти сразу после отставки президент Алар Карис предложил Каллас сформировать новый кабинет. 18 июля ее второе правительство, куда вошли представители Партии реформ, партии «Отечество» и Социал-демократической партии, было приведено к присяге. После парламентских выборов 2023 года Каллас сформировала третий кабинет в коалиции с Социал-демократической партией и партией «Эстония 200».

Летом 2024 года, на фоне скандала с дефицитом финансирования оборонной сферы страны, оппозиционные партии призвали Каллас уйти в отставку. Газета Postimees тогда писала, что для блага Эстонии ей следовало бы покинуть пост премьер-министра, поскольку ее правительство не справляется с острыми проблемами в экономике и обороне.

close Кая Каллас Johanna Geron/Reuters

Глава европейской дипломатии

25 июня 2024 года лидеры стран Европейского союза пришли к соглашению выдвинуть Каю Каллас на пост верховного представителя по иностранным делам и политике безопасности.

При назначении высокопоставленных чиновников ЕС учитывают не только политические позиции и опыт, но и региональную принадлежность, а также принципы гендерного разнообразия. Эстонский политик отлично подошла под нужные критерии как женщина и как представительница небольшой страны Балтии. Кроме того, она заручилась поддержкой таких влиятельных фигур, как президент Франции Эммануэль Макрон.

28 июня ее кандидатуру официально приняли на саммите ЕС. В связи с этим 15 июля она подала в отставку с поста премьер-министра Эстонии.

1 декабря Кая Каллас официально приступила к исполнению обязанностей главы европейской дипломатии, сменив на этом посту испанца Жозепа Борреля.

Что Кая Каллас говорила о России

Кая Каллас — активный сторонник максимально жесткой политики ЕС в отношении России. Она предлагала ввести единое торговое эмбарго на российские товары для всех стран, соседствующих с РФ, а также призывала ограничить выдачу шенгенских виз россиянам, утверждая, что поездки в Европу должны быть привилегией, а не правом.

«Посещение Европы — привилегия, а не одно из прав человека», — писала политик в соцсетях.

Кроме того, она высказывала мнение, что молодые люди из России, уклоняющиеся от мобилизации, не должны искать убежища в Эстонии, а должны оставаться в своей стране и «бороться с режимом».

close Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас и министр иностранных дел Великобритании Дэвид Лэмми Ben Dance/FCDO/Global Look Press

Правительство Каллас предприняло шаги по демонтажу советских памятников в Эстонии, что вызвало резкую реакцию со стороны Москвы. В результате этого решения против политика возбудили уголовное дело в России.

«Эти памятники на самом деле несут эту боль, и было бы лучше, если бы мы навели порядок в этом вопросе», — отмечала Каллас.

Ее позиция даже в Европе некоторым казалась чересчур радикальной и русофобской. Издание Politico летом 2024 года, еще до назначения Каллас на пост главы европейской дипломатии, опубликовало комментарий неназванного европейского чиновника:

«Мы действительно поставим на эту должность того, кому нравится есть россиян на завтрак?»

В ответ Каллас опубликовала на своей странице в соцсети X фотографию мюсли с голубикой и подписью: «Мой завтрак, дорогие читатели Politico».

Личная жизнь Каи Каллас и скандал с мужем

Кая Каллас с 2018 года замужем за эстонским банкиром Арво Халликом. Ранее, с 2002 по 2006 год, Каллас была замужем за Роометом Лейгером, сотрудником Эстонской морской академии. В 2011–2014 годах она состояла в отношениях с министром финансов Эстонии Таави Вескимяги. В 2011 году у них родился сын Стен.

В августе 2023 года разгорелся скандал, связанный с бизнесом мужа Каи Каллас. Согласно расследованию государственного портала ERR, холдинговая компания Арво Халлика, Novaria Consult, через дочерние фирмы владела долями в Stark Logistics AS и Stark Warehousing OÜ, которые занимались логистикой и перевозками, в том числе в России. За десятилетия работы Stark Logistics стала заметным игроком на рынке перевозок в РФ, в 2023 году почти весь ее оборот был связан с этим направлением. В 2022 году Кая Каллас лично инвестировала €350 тыс. в эти компании.

Stark Logistics поддерживала долгосрочные деловые отношения с российской компанией Metaprint, которую контролирует эстонский предприниматель Мартти Лемендик. В ходе расследования выяснилось, что Metaprint продолжала вести бизнес с российскими предприятиями, и сотрудничество продолжалось даже после начала военного конфликта на Украине.

При этом после начала боевых действий Каллас публично заявляла: «Я по-прежнему считаю, что действовать в России или поддерживать отношения с Россией в ситуации, когда идет полномасштабная война, неправильно с моральной точки зрения. Это нужно прекратить, и я призываю все эстонские предприятия сделать это».

С начала военной операции на Украине в 2022 году объем перевозок через Stark Logistics в Россию составил почти €30 млн. Когда информация об этом стала публичной, разгорелся скандал. Кая Каллас публично извинилась за мужа, подчеркнув, что считает произошедшее морально неприемлемым в текущих условиях. При этом она утверждала, что до скандала в прессе ничего не знала о делах супруга. Социологические опросы показали, что на тот момент 66% жителей Эстонии поддерживали отставку Каллас, а ее поддержка упала до 29%.

close Кая Каллас с мужем Арво Халликом Global Look Press

Что ждет Россию после вступления Каи Каллас в должность

Кая Каллас уже не раз демонстрировала свою откровенно антироссийскую позицию. Однако ее вступление в должность главы европейской дипломатии нельзя трактовать однозначно негативно, отметил в беседе с «Газетой.Ru» политолог, доцент факультета международных отношений и зарубежного регионоведения РГГУ Вадим Трухачев.

Будучи премьером Эстонии, Каллас не наработала широкие связи за пределами Европы, но высокомерно отзывалась о других континентах. Она наверняка допустит немало ошибок ввиду своего высокомерия и неопытности в больших международных делах. Поэтому она в роли главы евродипломатии для нас довольно удобна. Вадим Трухачев политолог, доцент РГГУ

Он также напомнил о позиции Каллас в отношении миграционной политики ЕС, которую в некоторых случаях можно воспринимать как нарушение гуманитарных принципов. По словам Трухачева, тут Россия могла бы действовать на упреждение.

«Например, заранее ознакомить партнеров на «не-западе» с ее высказыванием о том, что въезд в Евросоюз — это «не право, а привилегия», то есть показать Эстонию как неонацистское государство. Словом, создать резко отрицательный образ главы европейской дипломатии в незападном мире», — заключил политолог.