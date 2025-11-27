На Украине заявили о неспособности содержать армию в 800 тысяч военных

Украина не способна содержать армию, состоящую из 800 тысяч военнослужащих. Об этом заявил бывший офицер украинской разведки Иван Ступак в эфире телеканала «Новости.Live».

«800 тысяч — это очень много, мы не в состоянии обеспечить такое количество военных. Германия — 180 тысяч, Польша — 200 тысяч, у нас не может быть 800 тысяч. Мы не можем в мирное время держать такую армию», — сказал экс-офицер.

Ступак добавил, что в украинской армии может числиться столько человек только при условии содержания ее со стороны западных партнеров.

25 ноября газета Financial Times со ссылкой на высокопоставленных украинских чиновников писала, что Украина в рамках мирного договора по урегулированию конфликта с Россией согласилась сократить численность своей армии до 800 тысяч военных.

В первоначальной версии мирного плана, составленного США, численность ВСУ предлагалось сократить до 600 тысяч человек. Однако европейские страны не согласились с этим пунктом, посчитав, что это сделает страну «уязвимой для будущих нападений». В связи с этим они предложили повысить лимит до 800 тысяч.

Ранее в США назвали абсурдными требования по ограничению численности ВСУ.