На Украине объяснили, почему не пойдут на уступки по территории и численности ВСУ

Украина не потерпела поражения в ходе конфликта с Россией, чтобы ей диктовали условия по численности ВСУ и территориальным уступкам. Об этом заявил секретарь комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности Роман Костенко, чьи слова приводит УНИАН.

«Разговоры о численности армии вообще не существенны, в том числе и для [президента Владимира] Путина. 500 или 800 тысяч, какое это для него имеет значение? Там вопрос глубже. Сначала в мирном плане говорится о нашем суверенитете, а в следующих нам диктуют, какая численность должна быть в украинской армии. Мы не проиграли войну, чтобы нам кто-то указывал, какая должна быть армия наша и какие украинские территории мы должны отдать», — сказал Костенко.

До этого CNN со ссылкой на высокопоставленного киевского чиновника писал, что в представленном США мирном плане существуют как минимум три пункта, которые являются «красными линиями» для Украины и могут помешать дальнейшему прогрессу в переговорах. В первую очередь речь идет о «щекотливом вопросе» передачи территорий Донбасса, включая так называемый украинский «пояс крепостей». Еще один пункт – «спорное предложение» об ограничении численности ВСУ, сообщил собеседник.

Ранее глава МИД Эстонии назвал собственные два пункта в мирном плане по Украине.