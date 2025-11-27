На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

На Украине объяснили, почему не пойдут на уступки по территории и численности ВСУ

Нардеп Костенко: Украина не проиграла в конфликте, чтобы ей диктовали условия
true
true
true
close
Ukrainian Presidential Press Service/Reuters

Украина не потерпела поражения в ходе конфликта с Россией, чтобы ей диктовали условия по численности ВСУ и территориальным уступкам. Об этом заявил секретарь комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности Роман Костенко, чьи слова приводит УНИАН.

«Разговоры о численности армии вообще не существенны, в том числе и для [президента Владимира] Путина. 500 или 800 тысяч, какое это для него имеет значение? Там вопрос глубже. Сначала в мирном плане говорится о нашем суверенитете, а в следующих нам диктуют, какая численность должна быть в украинской армии. Мы не проиграли войну, чтобы нам кто-то указывал, какая должна быть армия наша и какие украинские территории мы должны отдать», — сказал Костенко.

До этого CNN со ссылкой на высокопоставленного киевского чиновника писал, что в представленном США мирном плане существуют как минимум три пункта, которые являются «красными линиями» для Украины и могут помешать дальнейшему прогрессу в переговорах. В первую очередь речь идет о «щекотливом вопросе» передачи территорий Донбасса, включая так называемый украинский «пояс крепостей». Еще один пункт – «спорное предложение» об ограничении численности ВСУ, сообщил собеседник.

Ранее глава МИД Эстонии назвал собственные два пункта в мирном плане по Украине.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами