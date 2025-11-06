«Везу важного человека». Джоли приехала в Херсон, ее водителя чуть не забрали в ВСУ

Анджелина Джоли приехала в Херсон. У водителя одной из машин кортежа голливудской актрисы при проверке не было военно-учетных документов. Он оказался офицером запаса и не имел права на отсрочку. Мужчину попросили пройти в Южноукраинский ТЦК. Вскоре в здании аналога российского военкомата появилась и сама Джоли. По одной из версий — чтобы вызволить водителя, по другой — чтобы попасть в туалет.

Голливудская актриса Анджелина Джоли прибыла в Херсон в рамках благотворительной помощи. Она уже побывала в нескольких медучреждениях, в том числе в роддоме и в детской больнице.

В среду в Николаевской области сотрудники территориального центра комплектования (ТЦК) задержали водителя одного из автомобилей кортежа Джоли. Источники агентства в Сухопутных войсках Украины сообщили, что инцидент произошел на блокпосту при въезде в Южноукраинск.

У водителя машины не было с собой военно-учетных документов. Он заявил представителям военкомата, что везет «важного человека».

Тем не менее это не помогло, и его попросили пройти в ТЦК.

Охранник — гражданин Украины 1992 года рождения. Он является офицером запаса и не имеет оснований для отсрочки от мобилизации.

Охранник прошел в здание ТЦК, а Джоли и ее представители находились рядом все время, пока шла проверка. Позже актриса даже зашла в военкомат лично.

В Telegram-канале «Страна» опубликованы кадры с камер видеонаблюдения, где Джоли лично заходит в ТЦК. В Сухопутных войсках ТСН заявили, что Джоли заехала в ТЦК, чтобы попроситься в туалет.

Как пишет известный украинский военный паблик «Николавский Ванек», охранник все еще находится в военкомате и проходит медкомиссию. По другим данным, его отпустили, он вернулся в машину, и только после этого кортеж Джоли продолжил путь.

«И смешно и грешно»

Депутат Верховной рады Алексей Гончаренко (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов) высмеял этот инцидент в своем Telegram-канале.

«Зеленский построил страну, в которую приезжает всемирно известная голливудская актриса Анджелина Джоли, но ее телохранителя хотят мобилизовать и она лично едет в ТЦК его забирать!» — написал он.

Командир нацбатальона «Айдар» (признан террористической организацией и запрещен в России) Станислав Бунятов заявил, что ему стыдно за Украину перед Джоли.

«Блин, и смешно и грешно. Представьте лицо ТЦК, когда Анджелина Джоли пришла забирать из «приемки» своего телохранителя», — отметил военный в соцсетях.

Работа в ООН и первая поездка на Украину

Джоли более 20 лет занимала пост специального посланника Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ). Она покинула его в конце 2022 года, объяснив, что хочет перейти «к более широкому кругу гуманитарных вопросов и вопросов прав человека».

«Один из самых влиятельных сторонников прав беженцев, Джоли будет продолжать работать над созданием более равноправной, справедливой и инклюзивной международной системы», — заявили тогда в УВКБ ООН.

Джоли работала с УВКБ ООН с 2001 года, осуществив за это время более 60 полевых миссий, в том числе в Йемене и Буркина-Фасо.

В апреле 2022 года Джоли, еще будучи спецпосланником, посетила Львов по собственной инициативе.

Актриса общалась с волонтерами и встречала пассажиров эвакуационного поезда из Покровска.

В УВКБ подчеркнули, что не имеют никакого отношения к этому визиту.

Голливудскую актрису также сняли на камеру в одной из кофеен Львова. На видео кинозвезда, одетая в серый спортивный костюм, заходит в заведение, дает автограф посетительнице и машет посетителям рукой.