Командир нацбатальона «Айдар» (признан террористической организацией и запрещен в России) Станислав Бунятов заявил в своем Telegram-канале, что ему стыдно за Украину перед американской актрисой Анджелиной Джоли на фоне сообщений о «мобилизации» ее охранника сотрудниками территориального центра комплектования (ТЦК, аналог военкомата в республике).

«Блин, и смешно и грешно. Представьте лицо ТЦК, когда Анджелина Джоли пришла забирать из «приемки» своего телохранителя», — написал военный.

5 ноября Джоли приехала в Херсон. Голливудская актриса посетила медицинские учреждения, где проходит лечение гражданское население. В частности, она побывала в роддоме и в детской больнице. Другие подробности ее визита в Херсон не приводятся.

Позже украинские паблики сообщили, что охранника Джоли задержали сотрудники ТЦК. По их данным, мужчину задержали ночью на блокпосте Южноукраинска — документы военкомы не приняли, а его самого «бусифицировали» и увезли в неизвестном направлении. Сотрудники ТЦК проигнорировали тот факт, что мужчина вместе с актрисой и послом ООН направлялся в Херсон в рамках миротворческой миссии.

Ранее СМИ опубликовали видео визита Анджелины Джоли в ТЦК для спасения охранника.